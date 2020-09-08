Лукашенко отказался от диалога с белорусской оппозицией

«Я не буду разговаривать с Координационным советом оппозиции, потому что я не знаю, кто эти люди. Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают, ‒ это катастрофа для Беларуси и белорусского народа», ‒ цитирует Лукашенко в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.