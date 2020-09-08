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Лукашенко отказался от диалога с белорусской оппозицией

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет вступать в диалог с членами Координационного совета (КС) оппозиции республики, так как он считает их предложения катастрофическими для страны. Об этом глава белорусского государства заявил в интервью российским СМИ.

«Я не буду разговаривать с Координационным советом оппозиции, потому что я не знаю, кто эти люди. Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают, ‒ это катастрофа для Беларуси и белорусского народа», ‒ цитирует Лукашенко в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

По словам президента, участники КС хотят разорвать отношения Белоруссии с Россией, сделать платными образовательные и медицинские услуги, а также уничтожить промышленные предприятия, чтобы рабочие лишились своих мест.

Ранее стало известно о задержании членов КС Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова. По словам Лукашенко, женщина была задержана за попытку побега к сестре на Украину.

О создании Координационного совета оппозиции объявила в середине августа бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Цель совета ‒ обеспечение трансфера власти в республике. 

Ранее по теме: Лукашенко предположил, что «немного пересидел» на посту президента

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных