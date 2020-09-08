Лукашенко отказался от диалога с белорусской оппозицией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет вступать в диалог с членами Координационного совета (КС) оппозиции республики, так как он считает их предложения катастрофическими для страны. Об этом глава белорусского государства заявил в интервью российским СМИ.
«Я не буду разговаривать с Координационным советом оппозиции, потому что я не знаю, кто эти люди. Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают, ‒ это катастрофа для Беларуси и белорусского народа», ‒ цитирует Лукашенко в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.
По словам президента, участники КС хотят разорвать отношения Белоруссии с Россией, сделать платными образовательные и медицинские услуги, а также уничтожить промышленные предприятия, чтобы рабочие лишились своих мест.
Ранее стало известно о задержании членов КС Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова. По словам Лукашенко, женщина была задержана за попытку побега к сестре на Украину.
О создании Координационного совета оппозиции объявила в середине августа бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Цель совета ‒ обеспечение трансфера власти в республике.