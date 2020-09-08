Лукашенко предположил, что «немного пересидел» на посту президента

«Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов», – процитировал Лукашенко журналист в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».