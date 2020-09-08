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Лукашенко предположил, что «немного пересидел» на посту президента

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, возможно, немного «пересидел» на своем посту, сообщает ТАСС.

«Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов», – процитировал Лукашенко журналист в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ранее «БелТА» сообщило, что президент Белоруссии дал интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске. На интервью к Лукашенко приехали главный редактор международного телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, корреспондент «Первого канала» Антон Верницкий, ведущий программы «Вести» на телеканале «Россия 1» Евгений Рожков, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, Лукашенко набрал 80,08%, его главный соперник, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, согласно официальным данным, набрала 10,09% голосов. После объявления предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста, которые отчасти продолжаются до сих пор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных