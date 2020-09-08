Лукашенко предположил, что «немного пересидел» на посту президента
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, возможно, немного «пересидел» на своем посту, сообщает ТАСС.
«Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов», – процитировал Лукашенко журналист в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Ранее «БелТА» сообщило, что президент Белоруссии дал интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске. На интервью к Лукашенко приехали главный редактор международного телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, корреспондент «Первого канала» Антон Верницкий, ведущий программы «Вести» на телеканале «Россия 1» Евгений Рожков, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, Лукашенко набрал 80,08%, его главный соперник, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, согласно официальным данным, набрала 10,09% голосов. После объявления предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста, которые отчасти продолжаются до сих пор.