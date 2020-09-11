Трамп заявил о наличии у США неизвестного другим вооружения

«Я сказал: у нас есть системы, ракеты, военные. У нас системы, каких вы не видывали! У председателя (Китая) Си (Цзиньпина) ничего такого нет, у Путина такого нет. Ни у кого нет того, что есть у нас», — заявил американский президент в ходе выступления в Мичигане.