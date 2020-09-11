Трамп заявил о наличии у США неизвестного другим вооружения
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных штатов есть оружие, которого нет у других стран, в том числе у России и Китая, сообщили «РИА Новости».
«Я сказал: у нас есть системы, ракеты, военные. У нас системы, каких вы не видывали! У председателя (Китая) Си (Цзиньпина) ничего такого нет, у Путина такого нет. Ни у кого нет того, что есть у нас», — заявил американский президент в ходе выступления в Мичигане.
Трамп назвал «больными» людей, которые считают, что в таких заявлениях он разглашает секретную информацию. Президент США пояснил, что таким образом хочет сказать, что вооруженные силы США — «самые мощные». 1 августа Трамп заявил, что США работают с Россией над соглашением о нераспространении ядерного оружия.
Между США и Россией действует соглашение о нераспространении ядерного оружия. СНВ-3 было подписано в 2010 г. Согласно ему Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ. Срок СНВ-3 истекает в 2021 г.