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Захарова прокомментировала санкции ЕС против России

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Продление санкций ЕC демонстрирует деструктивную и обвинительную риторику отношений с Россией, Москва воспринимает этот шаг как упущенную возможность «выхода из этого тупика», заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Мы воспринимаем данный шаг как очередную упущенную возможность выйти из того тупика, в который ЕС загнал себя в том же 2014 г., увязав перспективы развития отношений с нашей страной к ситуации на Украине», — сказала Захарова на брифинге. По ее словам, Евросоюз предпочитает действовать «по инерции» и изобретает новые ограничительные механизмы в отношении Москвы. Она призвала ЕС отказать от политики односторонних ограничений. «Мы призываем ЕС отказаться от политики односторонних ограничений, не соответствующей нормам и духу международного права», — подчеркнула Захарова.

Вчера ЕС продлил санкции против российских граждан и компаний еще на 6 месяцев – до 15 марта 2021 г. Ограничения связаны с тем, что указанные граждане и компании якобы подрывают территориальную целостность Украины, ее суверенитет и независимость, отметили в ЕС. Существующие санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов 175 лиц и 44 организаций.

Впервые ограничения для россиян и компаний за «угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины» были введены 17 марта 2014 г. Санкции были введены после того, как в Крыму состоялся референдум, по результатам которого полуостров, переданный РСФСР Советской Украине в 1954 г., вновь вошел в состав России, частью которой являлся с конца XVIII в. Кроме того, в ЕС действуют экономические санкции до 31 января 2021 г. в отношении отдельных секторов российской экономики. 

Ранее по теме: ЕС на полгода продлил антироссийские санкции из-за Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных