Захарова прокомментировала санкции ЕС против России

Впервые ограничения для россиян и компаний за «угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины» были введены 17 марта 2014 г. Санкции были введены после того, как в Крыму состоялся референдум, по результатам которого полуостров, переданный РСФСР Советской Украине в 1954 г., вновь вошел в состав России, частью которой являлся с конца XVIII в. Кроме того, в ЕС действуют экономические санкции до 31 января 2021 г. в отношении отдельных секторов российской экономики.