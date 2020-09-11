Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Юлия Тимошенко вылечилась от коронавируса

Ведомости

Экс-премьер Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сдала отрицательный тест на коронавирус, сообщила ее пресс-секретарь Марина Сорока

«Коронавирус преодолен. Ей стало намного лучше. Пока воспаление легких остается, но лечение удачно», — написала Сорока в Facebook. Она заверила, что политик «скоро вернется к нормальной жизни и к работе».

В конце августа стало известно о заражении Тимошенко коронавирусом. Позже «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщил, что болезнь политика проходит в тяжелой форме, у нее температура 39 градусов, кроме того, врачам пришлось подключить ее к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В пресс-службе подтвердили общее тяжелое состояние политика и прохождение Тимошенко курса интенсивной терапии. По информации телеканала «112 Украина», дочь Тимошенко Евгения и зять Артур Чечеткин, которые также заразились новым коронавирусом, перенесли заболевание в легкой форме.

Ранее по теме: СМИ узнали о подключении Юлии Тимошенко к аппарату ИВЛ

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных