Юлия Тимошенко вылечилась от коронавируса
Экс-премьер Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сдала отрицательный тест на коронавирус, сообщила ее пресс-секретарь Марина Сорока
«Коронавирус преодолен. Ей стало намного лучше. Пока воспаление легких остается, но лечение удачно», — написала Сорока в Facebook. Она заверила, что политик «скоро вернется к нормальной жизни и к работе».
В конце августа стало известно о заражении Тимошенко коронавирусом. Позже «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщил, что болезнь политика проходит в тяжелой форме, у нее температура 39 градусов, кроме того, врачам пришлось подключить ее к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
В пресс-службе подтвердили общее тяжелое состояние политика и прохождение Тимошенко курса интенсивной терапии. По информации телеканала «112 Украина», дочь Тимошенко Евгения и зять Артур Чечеткин, которые также заразились новым коронавирусом, перенесли заболевание в легкой форме.