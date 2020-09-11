Юлия Тимошенко вылечилась от коронавируса

В конце августа стало известно о заражении Тимошенко коронавирусом. Позже «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщил, что болезнь политика проходит в тяжелой форме, у нее температура 39 градусов, кроме того, врачам пришлось подключить ее к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).