СМИ узнали о подключении Юлии Тимошенко к аппарату ИВЛ
Лидера украинской партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, заразившуюся коронавирусом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.
По данным издания, температура у Тимошенко не опускается ниже 39 градусов.
По информации телеканала «112 Украина», дочь Юлии Тимошенко Евгения и зять Артур Чечеткин, которые также заразились новым коронавирусом, переносят заболевание в легкой форме.
Ранее пресс-секретарь политика Марина Сорока на своей странице в Facebook сообщила, что состояние Тимошенко остается тяжелым, со вчерашнего вечера она получает интенсивный курс терапии.