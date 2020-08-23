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Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом

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Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом, ее состояние оценивается как тяжелое, передает агентство «Униан» со ссылкой на пресс-секретаря политика.

«Да, к сожалению, это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется», ‒ рассказал пресс-секретарь.

По данным украинского минздрава на 23 августа, на Украине выявлено 104 958 случаев коронавируса, 2271 человек скончался, более 52 000 пациентов полностью выздоровели.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных