Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом, ее состояние оценивается как тяжелое, передает агентство «Униан» со ссылкой на пресс-секретаря политика.
«Да, к сожалению, это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется», ‒ рассказал пресс-секретарь.
По данным украинского минздрава на 23 августа, на Украине выявлено 104 958 случаев коронавируса, 2271 человек скончался, более 52 000 пациентов полностью выздоровели.