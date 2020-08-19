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На Украине зафиксировали рекордное число новых случаев коронавируса

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Антирекорд по количеству новых случаев коронавируса зафиксирован на Украине, за последние сутки в стране выявлено 1967 заболевших, сообщил минздрав Украины на своей странице в Facebook. 18 августа министерство сообщило о 1616 новых случаях заражения.

Всего по состоянию на 19 августа на Украине зафиксировано 96 403 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2144 с летальным исходом, 49 737 пациентов выздоровели. За последние сутки выписаны 812 пациентов, рассказали в Минздраве.

Ранее украинский министр Олег Немчинов заявил, что украинские контрольно-пропускные пункты, через которые осуществляется въезд в Крым и выезд из него, будут временно закрыты на период с 9 по 30 августа. Решение обусловлено поручением президента Украины Владимира Зеленского пересмотреть режим работы КПП для предотвращения распространения коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных