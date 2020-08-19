На Украине зафиксировали рекордное число новых случаев коронавируса
Антирекорд по количеству новых случаев коронавируса зафиксирован на Украине, за последние сутки в стране выявлено 1967 заболевших, сообщил минздрав Украины на своей странице в Facebook. 18 августа министерство сообщило о 1616 новых случаях заражения.
Всего по состоянию на 19 августа на Украине зафиксировано 96 403 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2144 с летальным исходом, 49 737 пациентов выздоровели. За последние сутки выписаны 812 пациентов, рассказали в Минздраве.
Ранее украинский министр Олег Немчинов заявил, что украинские контрольно-пропускные пункты, через которые осуществляется въезд в Крым и выезд из него, будут временно закрыты на период с 9 по 30 августа. Решение обусловлено поручением президента Украины Владимира Зеленского пересмотреть режим работы КПП для предотвращения распространения коронавируса.