На Украине зафиксировали рекордное число новых случаев коронавируса

Ранее украинский министр Олег Немчинов заявил, что украинские контрольно-пропускные пункты, через которые осуществляется въезд в Крым и выезд из него, будут временно закрыты на период с 9 по 30 августа. Решение обусловлено поручением президента Украины Владимира Зеленского пересмотреть режим работы КПП для предотвращения распространения коронавируса.