Лавров: Россия ответит на возможные санкции Запада

Накануне Лавров назвал действия немецких властей нелепыми. По его словам, Генпрокуратура России обратилась к немецкой стороне с просьбой предоставить сведения о результатах обследования Навального еще 27 августа, однако запрос «застрял» в МИД ФРГ. 3 сентября он был направлен в органы юстиции страны, после чего Германия послала письмо в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). В данном документе заявлено, что, по убеждению немецких экспертов, Навальный был отравлен «Новичком». Других коммуникаций между Берлином и ОЗХО не было, подчеркнул Лавров.