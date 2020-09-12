Лавров: Россия ответит на возможные санкции Запада
Россия не оставит без ответа возможные новые санкции западных стран, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1».
«Принцип взаимности в международных делах никто не отменял. Посмотрим, какие будут новые санкции, мы, конечно же, отреагируем. Без реакции это оставлять нельзя», ‒ рассказал он.
Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что власти Германии рассматривают все варианты реакции на произошедшее с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным, в том числе приостановку строительства газопровода «Северный поток ‒ 2».
Накануне Лавров назвал действия немецких властей нелепыми. По его словам, Генпрокуратура России обратилась к немецкой стороне с просьбой предоставить сведения о результатах обследования Навального еще 27 августа, однако запрос «застрял» в МИД ФРГ. 3 сентября он был направлен в органы юстиции страны, после чего Германия послала письмо в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). В данном документе заявлено, что, по убеждению немецких экспертов, Навальный был отравлен «Новичком». Других коммуникаций между Берлином и ОЗХО не было, подчеркнул Лавров.
Позднее постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Берлин отказывается передавать материалы по делу Навального Москве, поскольку они представляют государственную тайну.
22 августа Навального доставили в берлинскую клинику Charite из Омска. Согласно заявлениям немецких властей, в организме Навального обнаружили следы «Новичка», несмотря на то что спасшие ему жизнь омские врачи следов яда по результатам 60 анализов не обнаружили. Позже в Charite заявили, что они вывели политика из медикаментозной комы и что он реагирует на окружающих.