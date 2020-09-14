Швейцария вернет Узбекистану 131 млн долларов в рамках дел Каримовой
Швейцария и Узбекистан подписали рамочное соглашение о возвращении Узбекистану $131 млн, которые с 2012 г. остаются на счетах в швейцарских банках дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой, говорится на сайте правительства Швейцарии.
В сообщении отмечается, что средства должны пойти на улучшение условий жизни населения Узбекистана и на инвестиции в проекты, поддерживающие устойчивое развитие в соответствии с повесткой ООН до 2030 г. и стратегией развития Узбекистана.
В 2012 году федеральная прокуратура заблокировала около 800 млн франков в рамках уголовного дела Каримовой. В 2019 г. было подписано соглашение о возвращении Узбекистану $131 млн, более 650 млн франков остаются заблокированными.
В октябре 2013 г. против Каримовой было возбуждено уголовное дело о вымогательстве и уклонении от уплаты налогов в составе организованной преступной группы. В 2015 г. ее приговорили к пяти годам ограничения свободы, однако Генпрокуратура страны сообщила об этом только через два года. В 2017 г. стало известно о продолжении расследования уголовного дела по ряду других обвинений. Общий ущерб по двум уголовным делам оценивался почти в $2 млрд. В августе 2019 г. Генпрокуратура возбудила новые уголовные дела в отношении Каримовой. Ее обвинили в хищениях и нанесении ущерба государству. Сейчас женщина находится в колонии общего режима.