Швейцария вернет Узбекистану 131 млн долларов в рамках дел Каримовой

В октябре 2013 г. против Каримовой было возбуждено уголовное дело о вымогательстве и уклонении от уплаты налогов в составе организованной преступной группы. В 2015 г. ее приговорили к пяти годам ограничения свободы, однако Генпрокуратура страны сообщила об этом только через два года. В 2017 г. стало известно о продолжении расследования уголовного дела по ряду других обвинений. Общий ущерб по двум уголовным делам оценивался почти в $2 млрд. В августе 2019 г. Генпрокуратура возбудила новые уголовные дела в отношении Каримовой. Ее обвинили в хищениях и нанесении ущерба государству. Сейчас женщина находится в колонии общего режима.