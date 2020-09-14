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Лукашенко прибыл в Сочи для переговоров с Путиным

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в аэропорт Сочи, предает агентство «БелТА». Белорусского лидера встретил губернатор Кубани. Сегодня, 14 сентября, пройдет встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры пройдут в формате «один на один».

Стороны обсудят развитие двустороннего сотрудничества, союзные отношения двух стран, международную повестку и ситуацию в регионе, тему совместного реагирования на «возникающие вызовы». Ранее Путин и Лукашенко провели несколько телефонных разговоров, в том числе обсудили ситуацию с протестами в Белоруссии, которые проходят в республике с 9 августа.

Европейские страны не признали результатов выборов и пригрозили ввести санкции против высших чиновников Белоруссии, которые ответственны за проведение президентских выборов и последовавшее за ними насилие и репрессии. Прибалтийские государства уже ввели персональные ограничения против высших белорусских чиновников. Россия результаты выборов признала.

Ранее по теме: Путин и Лукашенко проведут переговоры в формате «один на один»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных