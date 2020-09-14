Лукашенко прибыл в Сочи для переговоров с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в аэропорт Сочи, предает агентство «БелТА». Белорусского лидера встретил губернатор Кубани. Сегодня, 14 сентября, пройдет встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры пройдут в формате «один на один».
Стороны обсудят развитие двустороннего сотрудничества, союзные отношения двух стран, международную повестку и ситуацию в регионе, тему совместного реагирования на «возникающие вызовы». Ранее Путин и Лукашенко провели несколько телефонных разговоров, в том числе обсудили ситуацию с протестами в Белоруссии, которые проходят в республике с 9 августа.
Европейские страны не признали результатов выборов и пригрозили ввести санкции против высших чиновников Белоруссии, которые ответственны за проведение президентских выборов и последовавшее за ними насилие и репрессии. Прибалтийские государства уже ввели персональные ограничения против высших белорусских чиновников. Россия результаты выборов признала.