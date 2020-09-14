Лукашенко прибыл в Сочи для переговоров с Путиным

Стороны обсудят развитие двустороннего сотрудничества, союзные отношения двух стран, международную повестку и ситуацию в регионе, тему совместного реагирования на «возникающие вызовы». Ранее Путин и Лукашенко провели несколько телефонных разговоров, в том числе обсудили ситуацию с протестами в Белоруссии, которые проходят в республике с 9 августа.