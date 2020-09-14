ООН проведет срочные дебаты по ситуации в Белоруссии
Совет ООН по правам человека по включил обсуждение ситуации в Белоруссии в повестку дня 45-ой сессии, сообщает ТАСС. Предложение обсудить эту тему поступило от Германии, которая выступила от имени Европейского союза.
«Решение о проведении срочных дебатов принято», — сказала председатель Совета по правам человека Элизабет Тихи-Фиссльбергер.
Решение о проведении дебатов принято на утреннем заседании большинством голосов, 25 — «за», 2 — «против», еще 20 воздержались. За дискуссию выступили страны Евросоюза, Украина и большинство латиноамериканских государств. Против — Венесуэла и Филиппины. Воздержались Армения и африканские страны.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста.
Европейские страны не признали результатов выборов и пригрозили ввести санкции против высших чиновников Белоруссии, которые ответственны за проведение президентских выборов 9 августа и последовавшее за ними насилие и репрессии. Прибалтийские государства уже ввели персональные ограничения против высших белорусских чиновников. Россия результаты выборов признала.