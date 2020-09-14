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ООН проведет срочные дебаты по ситуации в Белоруссии

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Совет ООН по правам человека по включил обсуждение ситуации в Белоруссии в повестку дня 45-ой сессии, сообщает ТАСС. Предложение обсудить эту тему поступило от Германии, которая выступила от имени Европейского союза.

«Решение о проведении срочных дебатов принято», — сказала председатель Совета по правам человека Элизабет Тихи-Фиссльбергер.

Решение о проведении дебатов принято на утреннем заседании большинством голосов, 25 — «за», 2 — «против», еще 20 воздержались. За дискуссию выступили страны Евросоюза, Украина и большинство латиноамериканских государств. Против — Венесуэла и Филиппины. Воздержались Армения и африканские страны.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста.

Европейские страны не признали результатов выборов и пригрозили ввести санкции против высших чиновников Белоруссии, которые ответственны за проведение президентских выборов 9 августа и последовавшее за ними насилие и репрессии. Прибалтийские государства уже ввели персональные ограничения против высших белорусских чиновников. Россия результаты выборов признала.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных