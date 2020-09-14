Песков рассказал о длительности переговоров Путина и Лукашенко
Переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко будут длиться сколько потребуется, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
«Сколько потребуется», – заявил Песков, отвечая на вопрос о том, сколько времени заложено на встречу глав государств. Он отметил, что пока переговоры президентов не начались.
14 сентября Лукашенко прибыл в аэропорт Сочи, его встретил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Переговоры президентов пройдут в формате «один на один». Стороны обсудят развитие двустороннего сотрудничества, союзные отношения двух стран, международную повестку и ситуацию в регионе, тему совместного реагирования на «возникающие вызовы».
Ранее Путин и Лукашенко провели несколько телефонных разговоров. Они обсудили в том числе ситуацию с протестами в Белоруссии, которые длятся с 9 августа. Тогда в республике состоялись президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,08% голосов. Европейские страны не признали результатов выборов и пригрозили ввести санкции против высших чиновников Белоруссии.