Япония продолжит обсуждать с Россией принадлежность Курильских островов
Япония продолжит консультации с Россией по поводу мирного договора, затрагивая при этом вопрос принадлежности всех островов южной части Курильского архипелага, заявил новый председатель правящей Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга, который 16 сентября будет утвержден парламентом в качестве премьер-министра страны. Об этом сообщает ТАСС.
«Что касается северных территорий (так в Японии называют российские Южные Курильские острова. – Прим. ТАСС), то мы будем продолжать переговоры для того, чтобы прояснить принадлежность всех четырех островов», – сказал Суга.
Мирного договора с Японией у России нет из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г. После этого СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Россия же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.