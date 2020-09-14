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Американские бомбардировщики будут регулярно летать над Украиной

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Патрулирование воздушного пространства над Украиной американскими стратегическими бомбардировщиками В-52 будет вестись на постоянной основе, говорится в сообщении пресс-службы командования украинских ВВС в Facebook.

Как пояснили в командовании, последний совместный патруль прошел над акваториями Черного и Азовского морей 14 сентября. «Такие патрули будут регулярными, так как миссии B-52 в небе Украины являются частью давно запланированного развертывания шести B-52 с базы Ферфорд Королевских ВВС Великобритании», ‒ говорится в сообщении. 

В командовании подчеркнули, что подобные операции повышают возможности коллективной обороны США, их союзников и партнеров НАТО, «а также стратегические и оперативные возможности для сдерживания России».

Американские В-52 выполнили учения по отработке ударов крылатыми ракетами и патрулированию в сопровождении истребителей НАТО над акваториями Балтийского, Черного и Азовского морей, а также в воздушном пространстве восточноевропейских стран НАТО и Украины в конце августа ‒ начале сентября. В последнем случае американские бомбардировщики совершили облет Крыма с севера. При приближении авиагрупп к границам России на их перехват вылетали истребители российских ВКС.

Позже в Минобороны России обвинили американское командование в отработке ударов по объектам в Калининградской области и других западных регионах России.

Ранее по теме: Главком ВКС заявил об отработке американцами ударов по Калининграду

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных