Американские бомбардировщики будут регулярно летать над Украиной

Американские В-52 выполнили учения по отработке ударов крылатыми ракетами и патрулированию в сопровождении истребителей НАТО над акваториями Балтийского, Черного и Азовского морей, а также в воздушном пространстве восточноевропейских стран НАТО и Украины в конце августа ‒ начале сентября. В последнем случае американские бомбардировщики совершили облет Крыма с севера. При приближении авиагрупп к границам России на их перехват вылетали истребители российских ВКС.