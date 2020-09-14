Американские бомбардировщики будут регулярно летать над Украиной
Патрулирование воздушного пространства над Украиной американскими стратегическими бомбардировщиками В-52 будет вестись на постоянной основе, говорится в сообщении пресс-службы командования украинских ВВС в Facebook.
Как пояснили в командовании, последний совместный патруль прошел над акваториями Черного и Азовского морей 14 сентября. «Такие патрули будут регулярными, так как миссии B-52 в небе Украины являются частью давно запланированного развертывания шести B-52 с базы Ферфорд Королевских ВВС Великобритании», ‒ говорится в сообщении.
В командовании подчеркнули, что подобные операции повышают возможности коллективной обороны США, их союзников и партнеров НАТО, «а также стратегические и оперативные возможности для сдерживания России».
Американские В-52 выполнили учения по отработке ударов крылатыми ракетами и патрулированию в сопровождении истребителей НАТО над акваториями Балтийского, Черного и Азовского морей, а также в воздушном пространстве восточноевропейских стран НАТО и Украины в конце августа ‒ начале сентября. В последнем случае американские бомбардировщики совершили облет Крыма с севера. При приближении авиагрупп к границам России на их перехват вылетали истребители российских ВКС.
Позже в Минобороны России обвинили американское командование в отработке ударов по объектам в Калининградской области и других западных регионах России.