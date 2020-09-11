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Главком ВКС заявил об отработке американцами ударов по Калининграду

Ведомости

Тренировочные полеты американских стратегических бомбардировщиков B-52 в августе с баз в Великобритании к границам России на Балтике и Черном море имели целью отработку ракетных ударов по Калининграду, заявил на брифинге главком Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-полковник Сергей Суровикин. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минобороны.

По словам Суровкина, поднятые с британской базы Фэрфорд американские бомбардировщики в сопровождении нескольких десятков истребителей ВВС 12 стран НАТО и украинских ВВС 21, 28, 31 августа и 4 сентября провели учения над территорией европейских стран, включая Украину, а также акваториями Балтийского, Черного и Азовского морей. «В ходе этого мероприятия экипажи B-52H отработали выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара по объектам в Калининградской области и других западных регионах нашей страны», — приводит пресс-служба слова главкома ВКС.

Он подчеркнул, что деятельность стратегических бомбардировщиков США в Европе была своевременно отслежена ПВО западного и Южного военного округов, а самолеты НАТО сопровождались авиацией балтийского и Черноморского флотов, нарушения российской границы допущено не было. Также Суровкин отметил почти ежедневную активность патрульных и разведывательных самолетов НАТО по всему периметру западных границ России в августе и начале сентября.

Один из перехватов российскими истребителями Су-27 американских B-52, произошедший 28 августа, в Минобороны США назвали небезопасным и непрофессиональным. В командовании НАТО пояснили, что российские летчики нарушили воздушное пространство Альянса в акватории Балтийского моря в зоне ответственности Дании. В Минобороны России ответили, что Су-27 в ходе перехвата не нарушали датской границы и действовали исключительно над нейтральными водами.

Ранее по теме: Российский истребитель перехватил самолет США над Черным морем

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных