Главком ВКС заявил об отработке американцами ударов по Калининграду

По словам Суровкина, поднятые с британской базы Фэрфорд американские бомбардировщики в сопровождении нескольких десятков истребителей ВВС 12 стран НАТО и украинских ВВС 21, 28, 31 августа и 4 сентября провели учения над территорией европейских стран, включая Украину, а также акваториями Балтийского, Черного и Азовского морей. «В ходе этого мероприятия экипажи B-52H отработали выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара по объектам в Калининградской области и других западных регионах нашей страны», — приводит пресс-служба слова главкома ВКС.