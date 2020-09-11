Главком ВКС заявил об отработке американцами ударов по Калининграду
Тренировочные полеты американских стратегических бомбардировщиков B-52 в августе с баз в Великобритании к границам России на Балтике и Черном море имели целью отработку ракетных ударов по Калининграду, заявил на брифинге главком Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-полковник Сергей Суровикин. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минобороны.
По словам Суровкина, поднятые с британской базы Фэрфорд американские бомбардировщики в сопровождении нескольких десятков истребителей ВВС 12 стран НАТО и украинских ВВС 21, 28, 31 августа и 4 сентября провели учения над территорией европейских стран, включая Украину, а также акваториями Балтийского, Черного и Азовского морей. «В ходе этого мероприятия экипажи B-52H отработали выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара по объектам в Калининградской области и других западных регионах нашей страны», — приводит пресс-служба слова главкома ВКС.
Он подчеркнул, что деятельность стратегических бомбардировщиков США в Европе была своевременно отслежена ПВО западного и Южного военного округов, а самолеты НАТО сопровождались авиацией балтийского и Черноморского флотов, нарушения российской границы допущено не было. Также Суровкин отметил почти ежедневную активность патрульных и разведывательных самолетов НАТО по всему периметру западных границ России в августе и начале сентября.
Один из перехватов российскими истребителями Су-27 американских B-52, произошедший 28 августа, в Минобороны США назвали небезопасным и непрофессиональным. В командовании НАТО пояснили, что российские летчики нарушили воздушное пространство Альянса в акватории Балтийского моря в зоне ответственности Дании. В Минобороны России ответили, что Су-27 в ходе перехвата не нарушали датской границы и действовали исключительно над нейтральными водами.