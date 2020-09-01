Минобороны опровергло нарушение границ Дании российским истребителем

30 августа в минобороны США прокомментировали инцидент, отметив, что российские истребители Су-27, перехватившие американский бомбардировщик B-52 над Черным морем 28 августа, действовали небезопасно и непрофессионально. 28 августа Национальный центр управления обороной России также сообщал о перехвате российским Су-27 американского самолета-разведчика RC-135 над Черным морем.