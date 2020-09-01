Минобороны опровергло нарушение границ Дании российским истребителем
Российский истребитель Су-27 не нарушал воздушных границы Дании во время полета для опознания стратегического бомбардировщика В-52Н ВВС США. Ситуация происходила над нейтральными водами, заявили в Минобороны России.
«В Минобороны России опровергли заявление Североатлантического альянса о нарушении государственной границы Дании российским истребителем Су-27», – передает ТАСС.
В министерстве подчеркнули, что полет осуществлялся соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств.
Ранее в НАТО заявили, что российский истребитель Су-27 поздно вечером 28 августа перехватил американский бомбардировщик над Балтийским морем, нарушив воздушное пространство альянса.
30 августа в минобороны США прокомментировали инцидент, отметив, что российские истребители Су-27, перехватившие американский бомбардировщик B-52 над Черным морем 28 августа, действовали небезопасно и непрофессионально. 28 августа Национальный центр управления обороной России также сообщал о перехвате российским Су-27 американского самолета-разведчика RC-135 над Черным морем.