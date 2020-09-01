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Минобороны опровергло нарушение границ Дании российским истребителем

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Российский истребитель Су-27 не нарушал воздушных границы Дании во время полета для опознания стратегического бомбардировщика В-52Н ВВС США. Ситуация происходила над нейтральными водами, заявили в Минобороны России.

«В Минобороны России опровергли заявление Североатлантического альянса о нарушении государственной границы Дании российским истребителем Су-27», – передает ТАСС.

В министерстве подчеркнули, что полет осуществлялся соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств.

ВВС США прокомментировали перехват американского самолета российскими Су-27

Ранее в НАТО заявили, что российский истребитель Су-27 поздно вечером 28 августа перехватил американский бомбардировщик над Балтийским морем, нарушив воздушное пространство альянса.

30 августа в минобороны США прокомментировали инцидент, отметив, что российские истребители Су-27, перехватившие американский бомбардировщик B-52 над Черным морем 28 августа, действовали небезопасно и непрофессионально. 28 августа Национальный центр управления обороной России также сообщал о перехвате российским Су-27 американского самолета-разведчика RC-135 над Черным морем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных