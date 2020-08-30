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ВВС США прокомментировали перехват американского самолета российскими Су-27

Ведомости

Российские истребители Су-27, перехватившие американский бомбардировщик B-52 над Черным морем 28 августа, действовали небезопасно и непрофессионально, сообщила служба распространения визуальной информации министерства обороны США (DVIDS).

«Примерно в 11.19 28 августа 2020 г. два российских Су-27 перехватили бомбардировщик ВВС США B-52, который выполнял штатные операции над международными водами в Черном море. Российские пилоты осуществляли полет небезопасно и непрофессионально, несколько раз пересекая расстояние в пределах 100 футов от носовой части B-52 на одной с ним высоте и на форсаже, что привело к турбулентности и ограничению способности B-52 маневрировать», ‒ говорится в сообщении.

Командующий ВВС США в Европе и ВВС Африки генерал Джефф Харригиан, чьи слова приводит DVIDS, заявил, что действия российских пилотов увеличивают угрозу воздушных столкновений.

«Мы ожидаем, что они будут работать в соответствии с международными стандартами, установленными для обеспечения безопасности и предотвращения несчастных случаев», ‒ добавил он.

Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ, сообщая о перехвате 28 августа, отметил, что российские пилоты не нарушили международные правила использования воздушного пространства, передавал ТАСС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных