ВВС США прокомментировали перехват американского самолета российскими Су-27
Российские истребители Су-27, перехватившие американский бомбардировщик B-52 над Черным морем 28 августа, действовали небезопасно и непрофессионально, сообщила служба распространения визуальной информации министерства обороны США (DVIDS).
«Примерно в 11.19 28 августа 2020 г. два российских Су-27 перехватили бомбардировщик ВВС США B-52, который выполнял штатные операции над международными водами в Черном море. Российские пилоты осуществляли полет небезопасно и непрофессионально, несколько раз пересекая расстояние в пределах 100 футов от носовой части B-52 на одной с ним высоте и на форсаже, что привело к турбулентности и ограничению способности B-52 маневрировать», ‒ говорится в сообщении.
Командующий ВВС США в Европе и ВВС Африки генерал Джефф Харригиан, чьи слова приводит DVIDS, заявил, что действия российских пилотов увеличивают угрозу воздушных столкновений.
«Мы ожидаем, что они будут работать в соответствии с международными стандартами, установленными для обеспечения безопасности и предотвращения несчастных случаев», ‒ добавил он.
Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ, сообщая о перехвате 28 августа, отметил, что российские пилоты не нарушили международные правила использования воздушного пространства, передавал ТАСС.