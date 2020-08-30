ВВС США прокомментировали перехват американского самолета российскими Су-27

«Примерно в 11.19 28 августа 2020 г. два российских Су-27 перехватили бомбардировщик ВВС США B-52, который выполнял штатные операции над международными водами в Черном море. Российские пилоты осуществляли полет небезопасно и непрофессионально, несколько раз пересекая расстояние в пределах 100 футов от носовой части B-52 на одной с ним высоте и на форсаже, что привело к турбулентности и ограничению способности B-52 маневрировать», ‒ говорится в сообщении.