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Российский истребитель перехватил самолет США над Черным морем

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Российский истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик RC-135 над акваторией Черного моря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27, экипаж которого классифицировал ее как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил над акваторией Черного моря», ‒ рассказали в центре.

8 сентября российский истребитель МиГ-29 перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем. За день до этого российская авиация перехватила сразу два воздушных судна военного альянса НАТО над Баренцевым морем: британский самолет-разведчик R1 Sentinel и норвежский Р-3С Orion.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных