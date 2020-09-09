Российский истребитель перехватил самолет США над Черным морем
Российский истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик RC-135 над акваторией Черного моря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.
«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27, экипаж которого классифицировал ее как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил над акваторией Черного моря», ‒ рассказали в центре.
8 сентября российский истребитель МиГ-29 перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем. За день до этого российская авиация перехватила сразу два воздушных судна военного альянса НАТО над Баренцевым морем: британский самолет-разведчик R1 Sentinel и норвежский Р-3С Orion.