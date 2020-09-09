Российский истребитель перехватил самолет США над Черным морем

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27, экипаж которого классифицировал ее как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил над акваторией Черного моря», ‒ рассказали в центре.