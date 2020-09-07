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Над Баренцевым морем второй раз за день перехвачен самолет НАТО

Ведомости

МиГ-29 из состава сил ПВО Северного флота перехватил британский самолет-разведчик над Баренцевым морем, сообщили «РИА Новости» в Национальном центре управления обороной (НЦУО).

«Экипаж российского истребителя идентифицировал цель как стратегический самолет-разведчик R.1 «Сентинел» ВВС Великобритании и сопроводил его над акваторией Баренцева моря», ‒ указано в сообщении. В НЦУО добавили, что инцидент произошел над нейтральными водами. После разворота иностранного самолета МиГ-29 вернулся на базу, нарушения границы допущено не было.

Ранее сегодня российский истребитель МиГ-31 из состава сил ПВО Северного флота перехватил над Баренцевым морем самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии.

Ранее по теме: Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет-разведчик

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных