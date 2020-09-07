Над Баренцевым морем второй раз за день перехвачен самолет НАТО
МиГ-29 из состава сил ПВО Северного флота перехватил британский самолет-разведчик над Баренцевым морем, сообщили «РИА Новости» в Национальном центре управления обороной (НЦУО).
«Экипаж российского истребителя идентифицировал цель как стратегический самолет-разведчик R.1 «Сентинел» ВВС Великобритании и сопроводил его над акваторией Баренцева моря», ‒ указано в сообщении. В НЦУО добавили, что инцидент произошел над нейтральными водами. После разворота иностранного самолета МиГ-29 вернулся на базу, нарушения границы допущено не было.
Ранее сегодня российский истребитель МиГ-31 из состава сил ПВО Северного флота перехватил над Баренцевым морем самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии.