Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет-разведчик
Российский истребитель МиГ-31 из состава ПВО Северного флота перехватил над Баренцевым морем самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО).
Как сообщили агентству, норвежский самолет был замечен при приближении к границе в районе акватории Баренцева моря. «Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — рассказали в НЦУО.
После разворота норвежского самолета МиГ-31 вернулся на базу. Нарушения воздушного пространства допущено не было.
Последний раз российские истребители поднимали 3 сентября для перехвата самолета НАТО из состава ВВС Норвегии в акватории Баренцева моря. Воздушную границу он также не нарушил.