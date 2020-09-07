Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет-разведчик

Как сообщили агентству, норвежский самолет был замечен при приближении к границе в районе акватории Баренцева моря. «Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — рассказали в НЦУО.