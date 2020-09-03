Минобороны сообщило о новом перехвате норвежского самолета
Российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух для перехвата над Баренцевым морем патрульного самолета Р-3С Orion Военно-воздушных сил Норвегии, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.
«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31БМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии», — сообщили в центре.
После разворота норвежского самолета от российской границы истребитель вернулся на аэродром базирования. Полет МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Нарушения российской границы со стороны самолета ВВС Норвегии не допущено.
1 сентября российский истребитель МиГ-31 из состава Северного флота перехватил самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии, который летел над нейтральными водами. Российскую границу он также не нарушил.