Российский МиГ-29 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
Российский истребитель МиГ-29 перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.
«8 сентября российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», ‒ говорится в сообщении центра.
Воздушная цель оказалась самолетом базовой патрульной авиации P-3С «Орион» ВВС Норвегии.
«После разворота норвежского самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя МиГ-29 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», ‒ добавили военные.
Нарушения государственной границы России допущено не было.
7 сентября российская авиация перехватила сразу два воздушных судна военного альянса НАТО над Баренцевым морем: британский самолет-разведчик R1 Sentinel и норвежский Р-3С Orion.