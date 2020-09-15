Военные перехватили бомбардировщик США недалеко от границ России

По его данным, российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Беренгова моря обнаружили приближающуюся к российской госгранице воздушную цель. После чего в воздух были подняты два истребителя МиГ-31 из состава дежурных по ПВО сил Тихоокеанского флота.