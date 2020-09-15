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Военные перехватили бомбардировщик США недалеко от границ России

Ведомости

Минобороны России сообщило о перехвате российскими истребителями стратегического американского бомбардировщика B-1В Lancer над Беринговым и Охотским морями, передает «РИА Новости».

«Истребители МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота и Су-35с Восточного военного округа сопроводили стратегический бомбардировщик B-1В Lancer ВВС США в воздушном пространстве над акваториями Берингова и Охотского морей», — сказали в департаменте информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства.

По его данным, российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Беренгова моря обнаружили приближающуюся к российской госгранице воздушную цель. После чего в воздух были подняты два истребителя МиГ-31 из состава дежурных по ПВО сил Тихоокеанского флота.

Ранее четыре истребителя российских ВКС перехватили три стратегических бомбардировщика B-52 армии США над Черным морем. 9 сентября российский истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик RC-135 над акваторией Черного моря.

Ранее по теме: Российский истребитель перехватил самолет США над Черным морем

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных