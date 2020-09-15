Военные перехватили бомбардировщик США недалеко от границ России
Минобороны России сообщило о перехвате российскими истребителями стратегического американского бомбардировщика B-1В Lancer над Беринговым и Охотским морями, передает «РИА Новости».
«Истребители МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота и Су-35с Восточного военного округа сопроводили стратегический бомбардировщик B-1В Lancer ВВС США в воздушном пространстве над акваториями Берингова и Охотского морей», — сказали в департаменте информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства.
По его данным, российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Беренгова моря обнаружили приближающуюся к российской госгранице воздушную цель. После чего в воздух были подняты два истребителя МиГ-31 из состава дежурных по ПВО сил Тихоокеанского флота.
Ранее четыре истребителя российских ВКС перехватили три стратегических бомбардировщика B-52 армии США над Черным морем. 9 сентября российский истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик RC-135 над акваторией Черного моря.