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Вена заявила о готовности стать новой площадкой для переговоров по Донбассу

Ведомости

Вена готова стать площадкой для переговоров об урегулировании конфликта в Донбассе вместо Минска, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в австрийской столице. Трансляцию пресс-конференции двух глав государств вела пресс-служба офиса украинского президента.

«Мы хорошо знакомы с этой темой. Если будет возможность внести вклад, мы всегда готовы. Решение, конечно, зависит от украинской и российской стороны, но мы всегда готовы внести вклад», – сказал Курц журналистам о возможности переноса переговоров по Донбассу из Минска в Вену в связи с политическим кризисом в Белоруссии. 

Зеленский в свою очередь заявил, что об этом рано говорить и участники переговоров по украинскому урегулированию ждут нормализации ситуации в Минске, чтобы продолжить диалог.

Минск является площадкой для переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе с сентября 2014 г., когда трехсторонней контактной группой (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) были подписаны первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Переговоры в рамках контактной группы идут до сих пор.

В то же время 9 августа в месте проведения встреч контактной группы в Минске начались акции протеста и беспорядки. Это произошло после того, как ЦИК Белоруссии назвал президента страны Александра Лукашенко победителем на выборах главы государства с 80,08% голосов, в то время как оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала лишь 10,09% голосов.

Накануне, 11 сентября, в Берлине состоялась встреча советников «нормандской четверки» в связи с ситуацией в Донбассе, по результатам которой стороны договорились продолжить диалог на уровне помощников, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. В конце августа было подписано соглашение, предусматривающее полный отказ от любых военных действий на юго-востоке Украины, включая разведпоиски, засылку диверсионно-разведывательных групп и снайперскую войну.

Ранее по теме: Козак рассказал о встрече советников «нормандской четверки»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных