Вена заявила о готовности стать новой площадкой для переговоров по Донбассу

«Мы хорошо знакомы с этой темой. Если будет возможность внести вклад, мы всегда готовы. Решение, конечно, зависит от украинской и российской стороны, но мы всегда готовы внести вклад», – сказал Курц журналистам о возможности переноса переговоров по Донбассу из Минска в Вену в связи с политическим кризисом в Белоруссии.