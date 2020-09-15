Вена заявила о готовности стать новой площадкой для переговоров по Донбассу
Вена готова стать площадкой для переговоров об урегулировании конфликта в Донбассе вместо Минска, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в австрийской столице. Трансляцию пресс-конференции двух глав государств вела пресс-служба офиса украинского президента.
«Мы хорошо знакомы с этой темой. Если будет возможность внести вклад, мы всегда готовы. Решение, конечно, зависит от украинской и российской стороны, но мы всегда готовы внести вклад», – сказал Курц журналистам о возможности переноса переговоров по Донбассу из Минска в Вену в связи с политическим кризисом в Белоруссии.
Зеленский в свою очередь заявил, что об этом рано говорить и участники переговоров по украинскому урегулированию ждут нормализации ситуации в Минске, чтобы продолжить диалог.
Минск является площадкой для переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе с сентября 2014 г., когда трехсторонней контактной группой (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) были подписаны первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Переговоры в рамках контактной группы идут до сих пор.
В то же время 9 августа в месте проведения встреч контактной группы в Минске начались акции протеста и беспорядки. Это произошло после того, как ЦИК Белоруссии назвал президента страны Александра Лукашенко победителем на выборах главы государства с 80,08% голосов, в то время как оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала лишь 10,09% голосов.
Накануне, 11 сентября, в Берлине состоялась встреча советников «нормандской четверки» в связи с ситуацией в Донбассе, по результатам которой стороны договорились продолжить диалог на уровне помощников, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. В конце августа было подписано соглашение, предусматривающее полный отказ от любых военных действий на юго-востоке Украины, включая разведпоиски, засылку диверсионно-разведывательных групп и снайперскую войну.