Козак рассказал о встрече советников «нормандской четверки»
Участники переговоров советников «нормандской четверки» договорились продолжить диалог на уровне помощников, но прорывов по итогам прошедшей в Берлине встречи не было. Об этом заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, передает «РИА Новости».
«К сожалению, не могу похвастаться, что по всем вопросам достигли согласованных решений... Договорились, что будет поддержан режим тишины, режим прекращения огня», — сказал он.
В середине августа президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на востоке Украины, говорится на сайте Кремля. Оба лидера позитивно оценили ход урегулирования конфликта после вступления в силу режима прекращения огня.
Соглашение, заключенное 22 июля, предусматривает полный отказ от любых военных действий в Донбассе, включая разведпоиски, засылку диверсионно-разведывательных групп и снайперскую войну.