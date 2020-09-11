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Козак рассказал о встрече советников «нормандской четверки»

Ведомости

Участники переговоров советников «нормандской четверки» договорились продолжить диалог на уровне помощников, но прорывов по итогам прошедшей в Берлине встречи не было. Об этом заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, передает «РИА Новости». 

«К сожалению, не могу похвастаться, что по всем вопросам достигли согласованных решений... Договорились, что будет поддержан режим тишины, режим прекращения огня», — сказал он. 

В середине августа президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на востоке Украины, говорится на сайте Кремля. Оба лидера позитивно оценили ход урегулирования конфликта после вступления в силу режима прекращения огня. 

Соглашение, заключенное 22 июля, предусматривает полный отказ от любых военных действий в Донбассе, включая разведпоиски, засылку диверсионно-разведывательных групп и снайперскую войну.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных