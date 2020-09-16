Путин поздравил Сугу с назначением на пост премьер-министра Японии
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму новому премьер-министру Японии Есихидэ Суге, говорится на сайте Кремля.
Путин ответил, что высокий авторитет и богатый политический опыт Суги помогут ему в работе на новом посту. Российский президент подтвердил готовность «к конструктивному взаимодействию по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня». По мнению Путина, это отвечает интересам народов России и Японии, будет способствовать упрочению стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире.
16 сентября японское агентство Kyodo сообщило, что парламент Японии проголосовал за назначение Есихидэ Суги на пост премьер-министра страны. Ранее Суга был избран руководителем правящей в Японии либерально-демократической партии. Ожидается, что Суга продолжит политику прошлого премьера Синдзо Абэ, в которую входят цели по смягчению денежно-кредитной политики, бюджетному стимулированию и структурным реформам, отмечало агентство.
28 августа Синдзо Абэ, который непрерывно занимал пост премьер-министра Японии с 2012 г., объявил, что оставляет должность в связи с ухудшением состояния здоровья. За свою карьеру он избирался главой государства дважды: впервые в 2006 г., но в 2007 г. вышел в отставку из-за обострения язвенного колита. Кремль выразил сожаление в связи с ухом Абэ, подчеркнув, что ожидает дальнейшего развития российско-японских отношений, когда место Абэ займет его преемник.