Путин поздравил Сугу с назначением на пост премьер-министра Японии

28 августа Синдзо Абэ, который непрерывно занимал пост премьер-министра Японии с 2012 г., объявил, что оставляет должность в связи с ухудшением состояния здоровья. За свою карьеру он избирался главой государства дважды: впервые в 2006 г., но в 2007 г. вышел в отставку из-за обострения язвенного колита. Кремль выразил сожаление в связи с ухом Абэ, подчеркнув, что ожидает дальнейшего развития российско-японских отношений, когда место Абэ займет его преемник.