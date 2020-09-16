Парламент Японии утвердил нового премьер-министра
Большинство депутатов нижней палаты парламента Японии поддержали кандидатуру Есихидэ Суги на пост премьер-министра страны, сообщило японское агентство Kyodo. За кандидатуру Суги проголосовали 314 из 465 депутатов парламента.
Ранее Суга был избран руководителем правящей в Японии либерально-демократической партии. Ожидается, что Суга продолжит политику прошлого премьера Синдзо Абэ, в которую входят цели по смягчению денежно-кредитной политики, бюджетному стимулированию и структурным реформам, отмечало агентство.
28 августа Синдзо Абэ, который непрерывно занимал пост премьер-министра Японии с 2012 г., объявил, что оставляет должность в связи с ухудшением состояния здоровья. За свою карьеру он избирался главой государства дважды: впервые в 2006 г., но в 2007 г. вышел в отставку из-за обострения язвенного колита. Кремль выразил сожаление в связи с ухом Абэ, подчеркнув, что ожидает дальнейшего развития российско-японских отношений, когда место Абэ займет его преемник.