Лидером правящей партии Японии избран Ёсихидэ Суга
Правящая либерально-демократическая партия Японии избрала в качестве нового лидера генерального секретаря кабинета министров страны Ёсихидэ Сугу, сообщает японское агентство Kyodo. Предполагается, что Суга станет преемником премьер-министра Синдзо Абэ, который 28 августа объявил о своей отставке в связи с ухудшением состояния здоровья.
Во время голосования партии Сугу поддержали 377 депутатов, а его оппоненты — экс-министр иностранных дел Японии Фумио Кисида и бывший министр обороны и сельского хозяйства страны Сигэру Исиба — 89 и 68 голосов соответственно. Как отмечает Kyodo, избрание Суги лидером правящей партии фактически означает, что по итогам парламентского голосования 16 сентября он станет новым премьер-министром Японии. Ожидается, что Суга продолжит политику Абэ, в которую входят цели по смягчению денежно-кредитной политики, бюджетному стимулированию и структурным реформам.
28 августа Синдзо Абэ, который непрерывно занимал пост премьер-министра Японии с 2012 г., объявил, что оставляет должность в связи с ухудшением состояния здоровья. За свою карьеру он избирался главой государства дважды: впервые в 2006 г., но в 2007 г. вышел в отставку из-за обострения язвенного колита. Кремль выразил сожаление в связи с ухом Абэ, подчеркнув, что ожидает дальнейшего развития российско-японских отношений, когда место Абэ займет его преемник.