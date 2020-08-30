Новый премьер Японии вряд ли будет так же тесно работать с Россией

Новый премьер Японии вряд ли будет так же тесно работать с РоссиейСиндзо Абэ так и не увидел подписания мирного договора
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ ушел 28 августа в отставку из-за болезни. «Премьер-министр заявил высокопоставленным членам либерально-демократической партии, что причиной его отставки является невозможность принимать правильные решения из-за болезни», – сообщило со ссылкой на источники в правительстве агентство Kyodo News. Абэ страдает от язвенного колита – хронического воспаления слизистой оболочки толстой кишки. В 2007 г. болезнь уже стала причиной отставки Абэ с поста премьер-министра – он впервые занял эту должность в 2006 г. Однако позднее состояние Абэ улучшилось, и в 2012 г. он снова стал премьером. Болезнь, по словам самого Абэ, вернулась в июне 2020 г.
К 28 августа Абэ занимал свой пост на протяжении 2803 дней – рекордно долго по сравнению с его предшественниками на этой должности. Наряду с работой в правительстве Японии Абэ с 2006 г. был председателем правящей либерально-демократической партии. Генеральный секретарь либерально-демократической партии Тосихиро Никаи заявил в эфире телеканала TBS, что «одним из ведущих кандидатов» на роль преемника Абэ может быть генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга.
Одной из главных задач Абэ было урегулирование вопроса о мирном договоре с Россией. Согласно японской позиции Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды, Россия же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора. Японский премьер прилагал все усилия, чтобы завершить переговоры с Россией о заключении мирного договора. За свою карьеру он 27 раз встречался с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле выразили сожаление отставкой Абэ, отметив его неоценимый вклад в развитие двусторонних отношений с Россией.
Отсутствие мирного договора с Россией – основной вопрос, препятствующий нормализации отношений между Россией и Японией, что в последние годы приобрело особую значимость: выдвижение Китая на ведущие мировые позиции ставит все страны в другое положение, объясняет политолог Федор Лукьянов. Это особенно важно для Японии, отмечает эксперт: «Поэтому идея [Абэ] о том, что можно преодолеть главное препятствие [в виде отсутствия мирного договора] и тогда будут другие предпосылки для развития отношений и выстраивания более тонкого баланса между Японией и Китаем, Россией и Китаем, – эта идея, конечно, имела место».
Кроме того, между Путиным и Абэ явно была персональная симпатия, напоминает Лукьянов: «Но этого не хватило. Поскольку проблема относится к категории почти неразрешимых». Территориальные споры вообще тяжело урегулировать, а урегулирование российско-японского спора, учитывая контекст и тематическое окружение, видимо, изначально было обречено, считает собеседник «Ведомостей»: «Хотя прилагались усилия, как минимум чтобы обеспечить впечатление прогресса».
С уходом Абэ и, соответственно, личного фактора в отношениях между нашими странами вопрос подписания мирного договора на обозримую перспективу уходит из активной повестки дня туда же, где он был всегда. Он будет негативным багажом, который не мешает каждодневным отношениям, но препятствует стратегическим долгосрочным изменениям, убежден Лукьянов: «Это стандартная ситуация для этой проблемы, и мы к ней возвращаемся». Перед новым лидером Японии, кем бы он ни был, никаких моральных обязательств у российской стороны не будет, а принятые в России поправки к Конституции фактически закрыли и юридическую возможность достижения договоренностей, напоминает эксперт.
России тоже было интересно продвинуть вопрос подписания мирного договора с Японией, отмечает Лукьянов: «Но продвинуть – да, а вот пойти на территориальные уступки... Не знаю, был ли шанс когда-либо, но точно не сейчас. Сейчас ситуация [повсюду в мире] изменилась, все лидеры сталкиваются с серьезными вызовами внутри [своих стран], и на такого рода непопулярные решения никто не пойдет точно».
По словам российского источника, близкого к правительству и знакомого с ситуацией в российско-японских отношениях, в конечном счете российско-японские переговоры по заключению мирного договора уперлись при Абэ и Путине в ту же проблему, что и в 1993 г., во времена, когда президентом России был Борис Ельцин, а премьерами Японии Киити Миядзава и Морихиро Хосокава. Речь идет о том, что внешняя политика Японии связана обязательствами по договору о безопасности с США и нет никаких гарантий, что американцы допустят российско-японское сближение, из которого Россия могла бы извлечь пользу в случае заключения мирного договора.