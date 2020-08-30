Новый премьер Японии вряд ли будет так же тесно работать с Россией

С уходом Абэ и, соответственно, личного фактора в отношениях между нашими странами вопрос подписания мирного договора на обозримую перспективу уходит из активной повестки дня туда же, где он был всегда. Он будет негативным багажом, который не мешает каждодневным отношениям, но препятствует стратегическим долгосрочным изменениям, убежден Лукьянов: «Это стандартная ситуация для этой проблемы, и мы к ней возвращаемся». Перед новым лидером Японии, кем бы он ни был, никаких моральных обязательств у российской стороны не будет, а принятые в России поправки к Конституции фактически закрыли и юридическую возможность достижения договоренностей, напоминает эксперт.