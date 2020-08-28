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В Кремле прокомментировали отставку премьер-министра Японии

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Кремль сожалеет о выходе в отставку премьер-министра Японии Синдзо Абэ и желает ему справиться с проблемами со здоровьем, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Конечно, весьма жаль, что Синдзо Абэ принял решение покинуть пост премьер-министра Японии. Мы надеемся, что его преемник в неменьшей степени будет идти по пути дальнейшего развития российско-японских отношений», ‒ сказал Песков. Также пресс-секретарь сообщил, что Путин «высоко ценит» их «блестящие» рабочие отношения с Абэ.

28 августа Синдзо Абэ, находящийся на посту премьер-министра Японии с 2012 г., объявил о своей отставке в связи с ухудшением состояния здоровья. Ранее, в 2007 г., он покинул эту же должность из-за язвенного колита. Преемник Абэ пока не назначен. Во вторник правительство Японии обсудит возможность проведения новых выборов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных