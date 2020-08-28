В Кремле прокомментировали отставку премьер-министра Японии

28 августа Синдзо Абэ, находящийся на посту премьер-министра Японии с 2012 г., объявил о своей отставке в связи с ухудшением состояния здоровья. Ранее, в 2007 г., он покинул эту же должность из-за язвенного колита. Преемник Абэ пока не назначен. Во вторник правительство Японии обсудит возможность проведения новых выборов.