В Кремле прокомментировали отставку премьер-министра Японии
Кремль сожалеет о выходе в отставку премьер-министра Японии Синдзо Абэ и желает ему справиться с проблемами со здоровьем, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Конечно, весьма жаль, что Синдзо Абэ принял решение покинуть пост премьер-министра Японии. Мы надеемся, что его преемник в неменьшей степени будет идти по пути дальнейшего развития российско-японских отношений», ‒ сказал Песков. Также пресс-секретарь сообщил, что Путин «высоко ценит» их «блестящие» рабочие отношения с Абэ.
28 августа Синдзо Абэ, находящийся на посту премьер-министра Японии с 2012 г., объявил о своей отставке в связи с ухудшением состояния здоровья. Ранее, в 2007 г., он покинул эту же должность из-за язвенного колита. Преемник Абэ пока не назначен. Во вторник правительство Японии обсудит возможность проведения новых выборов.