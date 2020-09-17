В Белоруссии заявили о «сожженных мостах доверия» с Западом

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,09%. После этого в стране начались акции протеста, они продолжаются до сих пор. За все время полиция задержала более 7000 человек, известно о сотне пострадавших. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. В ЕС итоги выборов не признали. Эксперты ООН в области прав человека задокументировали 450 случаев пыток и жестокого обращения с людьми, участвующими в протестах.