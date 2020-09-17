В Белоруссии заявили о «сожженных мостах доверия» с Западом
«Дилетантская позиция руководства ряда западных стран привела к сожжению мостов доверия с Белоруссией», – заявил помощник президента республики Валерий Бельский.
«Встречи ведущих политиков стран-соседей с самовыдвиженцами, материальная и моральная поддержка протеста, финансирование информационной агрессии против Беларуси, "акции солидарности", откровенные провокации в надежде повлиять на результат выборов наглядно свидетельствуют об их настрое», – сказал Бельский, слова которого приводит агентство «БелТА». С учетом этого, по словам Бельского, «мосты доверия и сотрудничества Беларуси и наших западных соседей фактически сожжены».
«Такая непрофессиональная, дилетантская позиция руководства этих стран напрочь девальвировала центростремительные политические и экономические договоренности, достигнутые в течение предшествующих лет», – добавил помощник Лукашенко. Он отметил, что выборы главы государства в Белоруссии прошли с «прогнозируемым итогом» несмотря на «все усилия и ухищрения тех, кто хотел бы иного результата». Протесты, как считает Бельский, бессмысленны, а их причина – «агрессивная энергия, накопившаяся в связи с ограничениями из-за коронавируса».
«Нанесен колоссальный ущерб нашей экономике, суверенитету, социальным устоям. Вопрос: чувствуют ли протестующие свою вину и ответственность за это? К сожалению, как показывает практика, нет. А хотелось бы», – сказал Бельский.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,09%. После этого в стране начались акции протеста, они продолжаются до сих пор. За все время полиция задержала более 7000 человек, известно о сотне пострадавших. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. В ЕС итоги выборов не признали. Эксперты ООН в области прав человека задокументировали 450 случаев пыток и жестокого обращения с людьми, участвующими в протестах.