В МИД Германии допустили санкции ЕС против Лукашенко

Лукашенко непрерывно занимает пост президента Белоруссии с 1994 г. 9 августа ЦИК объявил, что его поддержка на выборах составила 80,08% голосов, что означает продление его полномочий еще на 5 лет. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов. После этого в стране начались протесты. В связи с ситуацией в Белоруссии Лукашенко заявил, что готов провести конституционную реформу, а после – досрочные выборы президента. Президент России Владимир Путин поддержал это намерение главы республики. Кроме того, Кремль заявил, что считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.