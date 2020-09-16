В МИД Германии допустили санкции ЕС против Лукашенко
Санкции Евросоюза в отношении белорусского руководства могут коснуться и президента Белоруссии Александра Лукашенко в случае продолжения подавления акций протеста, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
«Если насилие продолжится, то нам нужно будет расширить меры на большее число персон, говорить также нужно будет и о Лукашенко», ‒ написал Маас в своем Twitter. Он добавил, что белорусский президент продолжает «идти дорогой насилия и подавления».
16 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что санкции в отношении властей Белоруссии могут быть согласованы ЕС уже к 24 сентября. Он также подчеркнул, что президентство Лукашенко является «нелегитимным». Ранее в ЕС заявили, что не признают результаты выборов, однако не подвергали сомнению законность нахождения белорусского лидера у власти в рамках действующего президентского срока.
До этого ЕС анонсировал скорое согласование списка лиц из высшего руководства Белоруссии, которые, по мнению европейских чиновников, ответственны за «фальсификации» на выборах и применение насилия к протестующим. Однако оговаривалось, что Лукашенко в этом списке не будет. В то же время входящие в ЕС страны Прибалтики уже включили белорусского президента в свои санкционные списки.
Лукашенко непрерывно занимает пост президента Белоруссии с 1994 г. 9 августа ЦИК объявил, что его поддержка на выборах составила 80,08% голосов, что означает продление его полномочий еще на 5 лет. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов. После этого в стране начались протесты. В связи с ситуацией в Белоруссии Лукашенко заявил, что готов провести конституционную реформу, а после – досрочные выборы президента. Президент России Владимир Путин поддержал это намерение главы республики. Кроме того, Кремль заявил, что считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.