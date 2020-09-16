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В МИД Германии допустили санкции ЕС против Лукашенко

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Санкции Евросоюза в отношении белорусского руководства могут коснуться и президента Белоруссии Александра Лукашенко в случае продолжения подавления акций протеста, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

«Если насилие продолжится, то нам нужно будет расширить меры на большее число персон, говорить также нужно будет и о Лукашенко», ‒ написал Маас в своем Twitter. Он добавил, что белорусский президент продолжает «идти дорогой насилия и подавления».

16 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что санкции в отношении властей Белоруссии могут быть согласованы ЕС уже к 24 сентября. Он также подчеркнул, что президентство Лукашенко является «нелегитимным». Ранее в ЕС заявили, что не признают результаты выборов, однако не подвергали сомнению законность нахождения белорусского лидера у власти в рамках действующего президентского срока.

До этого ЕС анонсировал скорое согласование списка лиц из высшего руководства Белоруссии, которые, по мнению европейских чиновников, ответственны за «фальсификации» на выборах и применение насилия к протестующим. Однако оговаривалось, что Лукашенко в этом списке не будет. В то же время входящие в ЕС страны Прибалтики уже включили белорусского президента в свои санкционные списки.

Лукашенко непрерывно занимает пост президента Белоруссии с 1994 г. 9 августа ЦИК объявил, что его поддержка на выборах составила 80,08% голосов, что означает продление его полномочий еще на 5 лет. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов. После этого в стране начались протесты. В связи с ситуацией в Белоруссии Лукашенко заявил, что готов провести конституционную реформу, а после – досрочные выборы президента. Президент России Владимир Путин поддержал это намерение главы республики. Кроме того, Кремль заявил, что считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

Ранее по теме: Директор СВР обвинил США в «плотной опеке» Тихановской

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных