ЕС не признал Лукашенко законным президентом Белоруссии
Европейский союз (ЕС) не считает нынешнее президентство белорусского лидера Александра Лукашенко законным, так как результаты прошедших в республике 9 августа выборов были «сфальсифицированы», заявил в Европарламенте глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Мы считаем выборы 9 августа сфальсифицированными... Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом Белоруссии», — цитируют дипломата «РИА Новости».
О том, что выборы в Белоруссии были «сфальсифицированы», ранее в ходе выступления в Европарламенте заявила экс-кандидат в президенты республики от оппозиции Светлана Тихановская. Страны ЕС поддержали ее позицию. Также европейские страны объявили о скором введении санкций против высокопоставленных лиц Белоруссии, которые, по их мнению, несут ответственность за «фальсификацию» и насилие по отношению протестующим.
Лукашенко непрерывно занимает пост президента Белоруссии с 1994 г. 9 августа ЦИК объявил, что его поддержка на выборах составила 80,08% голосов, что означает продление его полномочий еще на 5 лет. Тихановская набрала 10,09% голосов.
В связи с ситуацией в Белоруссии Лукашенко заявил, что готов провести конституционную реформу, а после — досрочные выборы президента. Президент России Владимир Путин поддержал это намерение главы республики. Кроме того, Кремль заявил, что считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.