ЕС не признал Лукашенко законным президентом Белоруссии

О том, что выборы в Белоруссии были «сфальсифицированы», ранее в ходе выступления в Европарламенте заявила экс-кандидат в президенты республики от оппозиции Светлана Тихановская. Страны ЕС поддержали ее позицию. Также европейские страны объявили о скором введении санкций против высокопоставленных лиц Белоруссии, которые, по их мнению, несут ответственность за «фальсификацию» и насилие по отношению протестующим.