Путин поручил определить срок поставок в Белоруссию вакцины от коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил правительству определить срок поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Белоруссию. Такое поручение опубликовано на сайте Кремля.
Ранее «БелТА» сообщила со ссылкой на пресс-службу минздрава Белоруссии, что министерство получило документы на проведение в стране клинических испытаний российской вакцины.
В конце августа президент Белоруссии Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о приоритетных поставках в Белоруссию российской вакцины «Спутник V». Позже о таком обещании российского лидера заявил сам Лукашенко, аргументировав качество российского препарата тем, что им уже привился ряд российских олигархов. В начале сентября премьер-министр Белоруссии Роман Головченко привился от коронавируса российской вакциной.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. Также завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор».