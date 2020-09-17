В Белоруссии рассказали об испытаниях российской вакцины от коронавируса
Минздрав Белоруссии получил документы на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила «БелТА» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Сейчас ведущие специалисты Минздрава страны изучают документы о проведении клинических исследований вакцины. Планируется провести двойные слепые плацебо-контролируемые испытания вакцины, рассказали в министерстве.
В конце августа Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о приоритетных поставках в Белоруссию российской вакцины «Спутник V». Позже о таком обещании российского лидера заявил сам Лукашенко, аргументировав качество российского препарата тем, что им уже привился ряд российских олигархов. В начале сентября премьер-министр Белоруссии Роман Головченко привился от коронавируса российской вакциной.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Также завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор». Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины.