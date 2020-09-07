Премьер Белоруссии привился российской вакциной от коронавируса
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко привился от коронавируса российской вакциной, сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-секретаря Александру Исаеву. По ее словам, после вакцинации Головченко чувствует себя отлично.
«Премьер-министр привился еще в четверг, после того как завершились переговоры с главой правительства России. Чувствует себя отлично», — сказала Исаева.
В конце августа Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о приоритетных поставках в Белоруссию российской вакцины «Спутник V». Позже о таком обещании российского лидера заявил сам Лукашенко, аргументировав качество российского препарата тем, что им уже привился ряд российских олигархов.
Известно, что в России прививку от коронавируса сделали министр промышленности и торговли Денис Мантуров, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Курской области Роман Старовойт, глава ЛДПР Владимир Жириновский.