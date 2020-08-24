Путин и Лукашенко договорились о поставках вакцины от COVID-19 в Белоруссию
Белоруссия станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина от COVID-19. Об этом в телефонном разговоре договорились президенты России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает «Белта».
«Белоруссия станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина», — передает агентство. Президенты, в частности, договорились, что белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний российской вакцины.
Лидеры двух стран также обсудили внутриполитическую обстановку на белорусской территории, ситуацию «на внешнем контуре», особенно на западном направлении.
В пресс-службе Кремля подтвердили факт разговора. «Александр Лукашенко информировал о предпринимаемых мерах в целях нормализации обстановки в стране. Затрагивалась также тематика двустороннего сотрудничества в вопросах противодействия коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Ее разработали в Центре им. Гамалеи. Она прошла две фазы клинических испытаний. Сегодня центр подал документы в Минздрав для получения разрешения на третий этап клинических испытаний. Ожидается, что массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г.