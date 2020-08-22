Лукашенко заявил о «едином мнении» с Путиным о событиях в Белоруссии
Оппоненты белорусских властей «давят и травят» республику, чтобы потом «броситься на Россию», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметив, что у него «единое мнение» на этот счет со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом Лукашенко заявил в ходе митинга в Гродно, передает «БелТА».
«Кто-то в России (я часто это вижу в средствах массовой информации) говорит: "Ах, в Беларуси, ах, в Беларуси…" Не в Беларуси – это у вас вот здесь, на западной границе давят, травят. И мы с Путиным сошлись во мнении: нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию. Это трамплин, и мы его должны разрушить. Это наше единое мнение с президентом Путиным», – заявил белорусский президент.
Ранее в субботу Лукашенко заявил о том, что привел вооруженные силы республики в боевую готовность из-за «шевеления» войск НАТО на территории Польши и Литвы.
В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу на них с 80,08% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09%. После выборов в стране начались массовые акции протеста, в которых также принимали участие некоторые работники предприятий.