Лукашенко заявил о «едином мнении» с Путиным о событиях в Белоруссии

«Кто-то в России (я часто это вижу в средствах массовой информации) говорит: "Ах, в Беларуси, ах, в Беларуси…" Не в Беларуси – это у вас вот здесь, на западной границе давят, травят. И мы с Путиным сошлись во мнении: нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию. Это трамплин, и мы его должны разрушить. Это наше единое мнение с президентом Путиным», – заявил белорусский президент.