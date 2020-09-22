Савченко стал сенатором от Белгородской области

Кремль до сих пор не сообщал об отставке Савченко с должности губернатора или о его предстоящей встрече с президентом Владимиром Путиным. Спикером Белгородской облдумы 22 сентября была избрана одна из ближайших соратников Савченко, вице-губернатор по внутренней политике Ольга Павлова, сообщил «Коммерсантъ». Савченко возглавляет регион с 1993 г. – он последний губернатор «ельцинского призыва».