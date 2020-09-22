Савченко стал сенатором от Белгородской области
Депутаты Белгородской облдумы на первом заседании нового созыва 22 сентября единогласно согласовали выдвижение губернатора Евгения Савченко, возглавлявшего список «Единой России» на прошедших 13 сентября выборах в региональный парламент, на пост сенатора от законодательной власти региона.
Савченко сам заявил о том, что покинет пост губернатора, 17 сентября: он объяснил это прошедшими выборами в облдуму. Одновременно он представил нового первого зама Дениса Буцаева. В случае отставки Савченко он будет исполнять полномочия главы региона.
Кремль до сих пор не сообщал об отставке Савченко с должности губернатора или о его предстоящей встрече с президентом Владимиром Путиным. Спикером Белгородской облдумы 22 сентября была избрана одна из ближайших соратников Савченко, вице-губернатор по внутренней политике Ольга Павлова, сообщил «Коммерсантъ». Савченко возглавляет регион с 1993 г. – он последний губернатор «ельцинского призыва».