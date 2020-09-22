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Савченко стал сенатором от Белгородской области

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Депутаты Белгородской облдумы на первом заседании нового созыва 22 сентября единогласно согласовали выдвижение губернатора Евгения Савченко, возглавлявшего список «Единой России» на прошедших 13 сентября выборах в региональный парламент, на пост сенатора от законодательной власти региона.

Савченко сам заявил о том, что покинет пост губернатора, 17 сентября: он объяснил это прошедшими выборами в облдуму. Одновременно он представил нового первого зама Дениса Буцаева. В случае отставки Савченко он будет исполнять полномочия главы региона.

Кремль до сих пор не сообщал об отставке Савченко с должности губернатора или о его предстоящей встрече с президентом Владимиром Путиным. Спикером Белгородской облдумы 22 сентября была избрана одна из ближайших соратников Савченко, вице-губернатор по внутренней политике Ольга Павлова, сообщил «Коммерсантъ». Савченко возглавляет регион с 1993 г. – он последний губернатор «ельцинского призыва».

Ранее по теме: Евгений Савченко может стать сенатором до официальной отставки с поста губернатора

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных