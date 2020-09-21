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Евгений Савченко может стать сенатором до официальной отставки с поста губернатора

Белгородский глава решил уйти красиво после 27 лет работы
Максим Иванов
Вокруг ухода Савченко и его преемника идет борьба и ее лучшее свидетельство – пауза, которая повисла после объявления об отставке /vk.com/id433204416

22 сентября Белгородская областная дума может принять решение о переходе губернатора региона Савченко (работает в должности с октября 1993 г.) на новый пост. 17 сентября пресс-служба губернатора сообщила о его намерении стать членом Совета Федерации от регионального заксобрания (представитель губернатора – бывший председатель Совмина СССР Николай Рыжков). Заявление о сложении полномочий на имя президента Владимира Путина губернатор уже написал, докладывал Савченко 17 сентября, представляя своего нового первого заместителя Дениса Буцаева.

На момент сдачи номера в печать Кремль не сообщал о встрече Путина с Савченко, отставке губернатора и назначении врио главы Белгородской области. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответил на вопрос «Ведомостей».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных