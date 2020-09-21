Евгений Савченко может стать сенатором до официальной отставки с поста губернатора

22 сентября Белгородская областная дума может принять решение о переходе губернатора региона Савченко (работает в должности с октября 1993 г.) на новый пост. 17 сентября пресс-служба губернатора сообщила о его намерении стать членом Совета Федерации от регионального заксобрания (представитель губернатора – бывший председатель Совмина СССР Николай Рыжков). Заявление о сложении полномочий на имя президента Владимира Путина губернатор уже написал, докладывал Савченко 17 сентября, представляя своего нового первого заместителя Дениса Буцаева.