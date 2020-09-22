Путин предложил создать интеграционное объединение на всю Евразию
Россия предлагает создать глобальный интеграционный экономический проект, включающий все страны Европы и Азии ‒ Большое евразийское партнерство. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН в формате видеообращения.
Путин также призвал к усилению международной кооперации для преодоления социально-экономических последствий пандемии коронавируса ‒ как в рамках ООН, так и в формате «большой двадцатки», а также прочих интеграционных объединений, так как «восстанавливать глобальную экономику предстоит... очень долго».
«Именно эта идея качественного интеграционного роста, «интеграции интеграций» заложена в российскую инициативу по формированию Большого евразийского партнерства с участием всех без исключения стран Азии и Европы», ‒ цитирует главу государства пресс-служба Кремля.
Глава государства подчеркнул, что для восстановления глобальной экономики потребуется не только кооперация, но и пересмотр ранее применявшихся антикризисных мер. «Потребуются новые, нестандартные решения», ‒ сказал российский лидер.
Ранее Путин призвал отменить нелегитимные экономические санкции и торгово-экономические барьеры ради скорейшего восстановления глобального экономического роста после пандемии коронавируса, а также предложил создать «зеленые коридоры» для движения важнейших товаров и услуг. Российский президент пояснил, что от последствий торговых войн должны быть свободны поставки продовольствия, медикаментов и индивидуальных средств защиты.