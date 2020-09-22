Путин предложил создать интеграционное объединение на всю Евразию

Путин также призвал к усилению международной кооперации для преодоления социально-экономических последствий пандемии коронавируса ‒ как в рамках ООН, так и в формате «большой двадцатки», а также прочих интеграционных объединений, так как «восстанавливать глобальную экономику предстоит... очень долго».