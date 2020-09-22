Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Путин предложил создать интеграционное объединение на всю Евразию

Ведомости

Россия предлагает создать глобальный интеграционный экономический проект, включающий все страны Европы и Азии ‒ Большое евразийское партнерство. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН в формате видеообращения.

Путин также призвал к усилению международной кооперации для преодоления социально-экономических последствий пандемии коронавируса ‒ как в рамках ООН, так и в формате «большой двадцатки», а также прочих интеграционных объединений, так как «восстанавливать глобальную экономику предстоит... очень долго».

«Именно эта идея качественного интеграционного роста, «интеграции интеграций» заложена в российскую инициативу по формированию Большого евразийского партнерства с участием всех без исключения стран Азии и Европы», ‒ цитирует главу государства пресс-служба Кремля. 

Глава государства подчеркнул, что для восстановления глобальной экономики потребуется не только кооперация, но и пересмотр ранее применявшихся антикризисных мер. «Потребуются новые, нестандартные решения», ‒ сказал российский лидер. 

Ранее Путин призвал отменить нелегитимные экономические санкции и торгово-экономические барьеры ради скорейшего восстановления глобального экономического роста после пандемии коронавируса, а также предложил создать «зеленые коридоры» для движения важнейших товаров и услуг. Российский президент пояснил, что от последствий торговых войн должны быть свободны поставки продовольствия, медикаментов и индивидуальных средств защиты.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных