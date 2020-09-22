Путин призвал отменить санкции для восстановления мировой экономики

«Расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы», ‒ приводит слова Путина пресс-служба Кремля. Кроме того, по словам президента, для успешной борьбы с пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями Россия предлагает построить так называемые «зеленые коридоры» для движения жизненно необходимых товаров.