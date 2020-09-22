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Путин призвал отменить санкции для восстановления мировой экономики

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Для того чтобы мировая экономика перешла к росту после пандемии коронавируса, следует отменить нелегитимные санкции, торговые барьеры и запреты, заявил президент России Владимир Путин, выступая в рамках видеообращения на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

«Расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы», ‒ приводит слова Путина пресс-служба Кремля. Кроме того, по словам президента, для успешной борьбы с пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями Россия предлагает построить так называемые «зеленые коридоры» для движения жизненно необходимых товаров. 

«Хотел бы вновь привлечь внимание к российскому предложению о введении так называемых "зеленых коридоров", свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией», ‒ сказал глава государства. 

Путин подчеркнул, что сейчас важнейшая миссия политики ‒ «прокладывать дорогу торговле, ...а не связывать руки бизнесу и деловой инициативе». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных