Путин призвал отменить санкции для восстановления мировой экономики
Для того чтобы мировая экономика перешла к росту после пандемии коронавируса, следует отменить нелегитимные санкции, торговые барьеры и запреты, заявил президент России Владимир Путин, выступая в рамках видеообращения на 75-й сессии Генассамблеи ООН.
«Расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы», ‒ приводит слова Путина пресс-служба Кремля. Кроме того, по словам президента, для успешной борьбы с пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями Россия предлагает построить так называемые «зеленые коридоры» для движения жизненно необходимых товаров.
«Хотел бы вновь привлечь внимание к российскому предложению о введении так называемых "зеленых коридоров", свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией», ‒ сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что сейчас важнейшая миссия политики ‒ «прокладывать дорогу торговле, ...а не связывать руки бизнесу и деловой инициативе».