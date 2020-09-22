Путин заявил о дефиците доброты в межгосударственных отношениях

«Что касается здравоохранения, то здесь сейчас, как и в экономике, нужно максимально снимать преграды для партнерства. Наша страна принимала и принимает активное участие в глобальных и региональных усилиях по борьбе с COVID-19, оказывает помощь наиболее пострадавшим государствам как на двусторонней основе, так и по линии многосторонних форматов», ‒ добавил Путин.