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Путин заявил о дефиците доброты в межгосударственных отношениях

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Президент России Владимир Путин заявил о дефиците гуманизма и доброты в отношениях на межгосударственном уровне в период пандемии коронавируса. Об этом он сказал в видеообращении в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«В период пандемии врачи, волонтеры, граждане разных стран показывали и показывают всем нам примеры взаимопомощи и поддержки, и такая солидарность не знает границ. Многие страны также бескорыстно и открыто помогали и помогают друг другу. Но были и случаи, когда проявлялся дефицит гуманизма и, если хотите, доброты в отношениях на межгосударственном, официальном уровне», ‒ отметил российский лидер.

По его словам, авторитет ООН мог бы содействовать укреплению и повышению роли гуманитарной и человеческой составляющей в многосторонних и двусторонних отношениях. В качестве примера глава государства привел общественные и молодежные обмены, культурные связи, образовательные программы, а также кооперацию в спорте, науке, сфере технологий, охраны окружающей среды и здравоохранении.

«Что касается здравоохранения, то здесь сейчас, как и в экономике, нужно максимально снимать преграды для партнерства. Наша страна принимала и принимает активное участие в глобальных и региональных усилиях по борьбе с COVID-19, оказывает помощь наиболее пострадавшим государствам как на двусторонней основе, так и по линии многосторонних форматов», ‒ добавил Путин.

Ранее Путин призвал отменить нелегитимные экономические санкции и торгово-экономические барьеры ради скорейшего восстановления глобального экономического роста после пандемии коронавируса, а также предложил создать «зеленые коридоры» для движения важнейших товаров и услуг. Российский президент пояснил, что от последствий торговых войн должны быть свободны поставки продовольствия, медикаментов и индивидуальных средств защиты в период пандемии.

Ранее по теме: Путин призвал отменить санкции для восстановления мировой экономики

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных