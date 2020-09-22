Путин заявил о дефиците доброты в межгосударственных отношениях
Президент России Владимир Путин заявил о дефиците гуманизма и доброты в отношениях на межгосударственном уровне в период пандемии коронавируса. Об этом он сказал в видеообращении в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«В период пандемии врачи, волонтеры, граждане разных стран показывали и показывают всем нам примеры взаимопомощи и поддержки, и такая солидарность не знает границ. Многие страны также бескорыстно и открыто помогали и помогают друг другу. Но были и случаи, когда проявлялся дефицит гуманизма и, если хотите, доброты в отношениях на межгосударственном, официальном уровне», ‒ отметил российский лидер.
По его словам, авторитет ООН мог бы содействовать укреплению и повышению роли гуманитарной и человеческой составляющей в многосторонних и двусторонних отношениях. В качестве примера глава государства привел общественные и молодежные обмены, культурные связи, образовательные программы, а также кооперацию в спорте, науке, сфере технологий, охраны окружающей среды и здравоохранении.
«Что касается здравоохранения, то здесь сейчас, как и в экономике, нужно максимально снимать преграды для партнерства. Наша страна принимала и принимает активное участие в глобальных и региональных усилиях по борьбе с COVID-19, оказывает помощь наиболее пострадавшим государствам как на двусторонней основе, так и по линии многосторонних форматов», ‒ добавил Путин.
Ранее Путин призвал отменить нелегитимные экономические санкции и торгово-экономические барьеры ради скорейшего восстановления глобального экономического роста после пандемии коронавируса, а также предложил создать «зеленые коридоры» для движения важнейших товаров и услуг. Российский президент пояснил, что от последствий торговых войн должны быть свободны поставки продовольствия, медикаментов и индивидуальных средств защиты в период пандемии.