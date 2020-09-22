Путин призвал сохранить текущий состав СБ ООН и право вето

Российский лидер, касаясь дискуссии о реформировании ООН, признал, что структура организации «не должна костенеть», ей необходимо отражать современные реалии, но с сохранением текущего статуса и состава постоянных членов Совета Безопасности. «Наша логика в том, чтобы Совбез полнее учитывал интересы всех стран, всё многообразие их позиций…, но при этом, как и прежде, служил ключевым звеном системы глобального управления, чего нельзя обеспечить без сохранения права вето постоянных членов Совбеза», ‒ передает слова Путина пресс-служба Кремля.