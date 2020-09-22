Путин призвал сохранить текущий состав СБ ООН и право вето
Совет безопасности ООН должен продолжать служить ключевым звеном глобальной системы управления, а право вето его постоянных членов ‒ оставаться его инструментом, заявил в видеообращении на 75-й сессии Генассамблеи ООН президент России Владимир Путин.
Российский лидер, касаясь дискуссии о реформировании ООН, признал, что структура организации «не должна костенеть», ей необходимо отражать современные реалии, но с сохранением текущего статуса и состава постоянных членов Совета Безопасности. «Наша логика в том, чтобы Совбез полнее учитывал интересы всех стран, всё многообразие их позиций…, но при этом, как и прежде, служил ключевым звеном системы глобального управления, чего нельзя обеспечить без сохранения права вето постоянных членов Совбеза», ‒ передает слова Путина пресс-служба Кремля.
По словам российского президента, право вето пяти ядерных держав, победительниц во Второй мировой войне, «и сегодня отражает реальный военно-политический баланс». «Это тот абсолютно необходимый и уникальный инструмент, который не допускает односторонних действий, чреватых прямым военным столкновением крупнейших государств», ‒ сказал Путин.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал реформировать СБ ООН, расширив число его постоянных членов, и сделать Стамбул одним из его центров. Также к переформатированию ключевого органа организации и пересмотру права вето в очередной раз призвала и канцлер Германии Ангела Меркель, чья страна уже не первый год требует включить ее в состав постоянных членов Совбеза. К реформе ООН призывал и президент США Дональд Трамп.