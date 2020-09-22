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Путин призвал сохранить текущий состав СБ ООН и право вето

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Совет безопасности ООН должен продолжать служить ключевым звеном глобальной системы управления, а право вето его постоянных членов ‒ оставаться его инструментом, заявил в видеообращении на 75-й сессии Генассамблеи ООН президент России Владимир Путин.

Российский лидер, касаясь дискуссии о реформировании ООН, признал, что структура организации «не должна костенеть», ей необходимо отражать современные реалии, но с сохранением текущего статуса и состава постоянных членов Совета Безопасности. «Наша логика в том, чтобы Совбез полнее учитывал интересы всех стран, всё многообразие их позиций…, но при этом, как и прежде, служил ключевым звеном системы глобального управления, чего нельзя обеспечить без сохранения права вето постоянных членов Совбеза», ‒ передает слова Путина пресс-служба Кремля. 

По словам российского президента, право вето пяти ядерных держав, победительниц во Второй мировой войне, «и сегодня отражает реальный военно-политический баланс». «Это тот абсолютно необходимый и уникальный инструмент, который не допускает односторонних действий, чреватых прямым военным столкновением крупнейших государств», ‒ сказал Путин.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал реформировать СБ ООН, расширив число его постоянных членов, и сделать Стамбул одним из его центров. Также к переформатированию ключевого органа организации и пересмотру права вето в очередной раз призвала и канцлер Германии Ангела Меркель, чья страна уже не первый год требует включить ее в состав постоянных членов Совбеза. К реформе ООН призывал и президент США Дональд Трамп.

Ранее по теме: Путин заявил о дефиците доброты в межгосударственных отношениях

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных