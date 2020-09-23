Турчак избран первым вице-спикером Совета Федерации
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак назначен первым вице-спикером Совета Федерации. Об этом сообщили в партии.
Кандидатуру Турчака предложила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Совет палаты обсудил этот вопрос и поддержал это решение», – сказала она, выступая на первом в осенней сессии заседании верхней палаты парламента.
Ранее о том, что Турчак займет этот пост, сообщил «Ведомостям» источник в партии. Ранее пост первого вице-спикера Совфеда занимал Николай Федоров.
Турчак был назначен вице-спикером Совфеда в ноябре 2017 г., месяцем раньше он стал секретарем генсовета «Единой России». С февраля 2009 г. по октябрь 2017 г. Турчак занимал должность губернатора Псковской области.