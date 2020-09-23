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Турчак избран первым вице-спикером Совета Федерации

Ведомости

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак назначен первым вице-спикером Совета Федерации. Об этом сообщили в партии.

Кандидатуру Турчака предложила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Совет палаты обсудил этот вопрос и поддержал это решение», – сказала она, выступая на первом в осенней сессии заседании верхней палаты парламента.

Ранее о том, что Турчак займет этот пост, сообщил «Ведомостям» источник в партии. Ранее пост первого вице-спикера Совфеда занимал Николай Федоров.

Турчак был назначен вице-спикером Совфеда в ноябре 2017 г., месяцем раньше он стал секретарем генсовета «Единой России». С февраля 2009 г. по октябрь 2017 г. Турчак занимал должность губернатора Псковской области.

Ранее по теме: В ЕР сообщили о скором назначении Турчака первым вице-спикером Совфеда

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных