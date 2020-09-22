В ЕР сообщили о скором назначении Турчака первым вице-спикером Совфеда
Секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак займет пост первого вице-спикера верхней палаты парламента, сообщил «Ведомостям» источник в партии.
Сейчас пост первого вице-спикера Совфеда занимает Николай Федоров. «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники сообщают, что соответствующее решение уже принято на совете палаты, а объявлено об этом будет на первом пленарном заседании осенней сессии 23 сентября. Федоров, по их данным, покинет свой пост.
Также агентства сообщают, что Совфеде введут пост еще одного вице-спикера. Его займет Андрей Яцкин, накануне назначенный сенатором от Ростовской области.
Турчак был назначен вице-спикером Совфеда в ноябре 2017 г., месяцем раньше он стал секретарем генсовета «Единой России». С февраля 2009 г. по октябрь 2017 г. Турчак занимал должность губернатора Псковской области.