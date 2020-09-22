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В ЕР сообщили о скором назначении Турчака первым вице-спикером Совфеда

Ведомости

Секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак займет пост первого вице-спикера верхней палаты парламента, сообщил «Ведомостям» источник в партии.

Сейчас пост первого вице-спикера Совфеда занимает Николай Федоров. «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники сообщают, что соответствующее решение уже принято на совете палаты, а объявлено об этом будет на первом пленарном заседании осенней сессии 23 сентября. Федоров, по их данным, покинет свой пост.

Также агентства сообщают, что Совфеде введут пост еще одного вице-спикера. Его займет Андрей Яцкин, накануне назначенный сенатором от Ростовской области. 

Турчак был назначен вице-спикером Совфеда в ноябре 2017 г., месяцем раньше он стал секретарем генсовета «Единой России». С февраля 2009 г. по октябрь 2017 г. Турчак занимал должность губернатора Псковской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных