В ЕР сообщили о скором назначении Турчака первым вице-спикером Совфеда

Сейчас пост первого вице-спикера Совфеда занимает Николай Федоров. «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники сообщают, что соответствующее решение уже принято на совете палаты, а объявлено об этом будет на первом пленарном заседании осенней сессии 23 сентября. Федоров, по их данным, покинет свой пост.