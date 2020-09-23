Российский военный корабль столкнулся с торговым судном у берегов Дании
Российский малый противолодочный корабль (МПК) «Казанец» столкнулся с рефрижераторным судном у берегов Дании и получил пробоину, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Балтийского флота.
«При прохождении Балтийской проливной зоны в условиях плохой видимости произошло столкновение рефрижераторного судна под флагом Маршалловых островов "Айс Роуз" с малым противолодочным кораблем Балтийского флота «Казанец», ‒ говорится в сообщении. В пресс-службе Балтийского флота добавили, что корпус российского корабля получил пробоину, экипаж не пострадал.
Сейчас «Казанец» возвращается на базу в Балтийск (Калининградская область). Комиссия Балтийского флота займется расследованием инцидента.
МПК «Казанец» ‒ один из кораблей проекта 133.1, построенный в 1985 г. на верфи в ГДР и спроектированный специалистами Зеленодольского судостроительного завода. Корабль предназначается для поиска и уничтожения подводных лодок, охраны водных районов в прибрежной и ближней морской зоне, охраны боевых кораблей и конвоев от них, а также несения дозорной службы. Он вооружен двумя автоматическими артиллерийскими системами, а также четырьмя торпедными аппаратами.
Ранее, 22 сентября, в Тверской области во время учений разбился истребитель Су-30 авиации Западного военного округа. Пилотам удалось катапультироваться, их эвакуировали на базу. Самолет упал в лесу, вдали от населенных пунктов. Источник ТАСС позже сообщил, что Су-30 мог быть сбит другим самолетом в ходе учений.