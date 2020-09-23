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Российский военный корабль столкнулся с торговым судном у берегов Дании

Ведомости

Российский малый противолодочный корабль (МПК) «Казанец» столкнулся с рефрижераторным судном у берегов Дании и получил пробоину, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Балтийского флота. 

«При прохождении Балтийской проливной зоны в условиях плохой видимости произошло столкновение рефрижераторного судна под флагом Маршалловых островов "Айс Роуз" с малым противолодочным кораблем Балтийского флота «Казанец», ‒ говорится в сообщении. В пресс-службе Балтийского флота добавили, что корпус российского корабля получил пробоину, экипаж не пострадал.

Сейчас «Казанец» возвращается на базу в Балтийск (Калининградская область). Комиссия Балтийского флота займется расследованием инцидента.

МПК «Казанец» ‒ один из кораблей проекта 133.1, построенный в 1985 г. на верфи в ГДР и спроектированный специалистами Зеленодольского судостроительного завода. Корабль предназначается для поиска и уничтожения подводных лодок, охраны водных районов в прибрежной и ближней морской зоне, охраны боевых кораблей и конвоев от них, а также несения дозорной службы. Он вооружен двумя автоматическими артиллерийскими системами, а также четырьмя торпедными аппаратами.

Ранее, 22 сентября, в Тверской области во время учений разбился истребитель Су-30 авиации Западного военного округа. Пилотам удалось катапультироваться, их эвакуировали на базу. Самолет упал в лесу, вдали от населенных пунктов. Источник ТАСС позже сообщил, что Су-30 мог быть сбит другим самолетом в ходе учений.

Ранее по теме: ТАСС: Упавший под Тверью СУ-30 могли случайно сбить в ходе учений

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных