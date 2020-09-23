Российский военный корабль столкнулся с торговым судном у берегов Дании

МПК «Казанец» ‒ один из кораблей проекта 133.1, построенный в 1985 г. на верфи в ГДР и спроектированный специалистами Зеленодольского судостроительного завода. Корабль предназначается для поиска и уничтожения подводных лодок, охраны водных районов в прибрежной и ближней морской зоне, охраны боевых кораблей и конвоев от них, а также несения дозорной службы. Он вооружен двумя автоматическими артиллерийскими системами, а также четырьмя торпедными аппаратами.