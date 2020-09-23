ТАСС: Упавший под Тверью СУ-30 могли случайно сбить в ходе учений
Истребитель СУ-30, который потерпел крушение в Тверской области, мог случайно сбить другой самолет в ходе учений, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
«Предварительно, причина ЧП – это случайное попадание в Су-30 снаряда во время учений. Выстрел был осуществлен другим воздушным судном», – заявил представитель экстренных служб.
22 сентября пресс-служба Западного военного округа сообщила, что в Тверской области в ходе учений потерпел крушение истребитель СУ-30. Экипаж самолета катапультировался и после приземления вышел на связь. Летчиков эвакуировали на аэродром. В пресс-службе отметили, что самолет упал в лесу, на земле разрушений нет.
Су-30 эксплуатируется с 1992 г. Это российский двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+.