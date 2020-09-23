ТАСС: Упавший под Тверью СУ-30 могли случайно сбить в ходе учений

22 сентября пресс-служба Западного военного округа сообщила, что в Тверской области в ходе учений потерпел крушение истребитель СУ-30. Экипаж самолета катапультировался и после приземления вышел на связь. Летчиков эвакуировали на аэродром. В пресс-службе отметили, что самолет упал в лесу, на земле разрушений нет.