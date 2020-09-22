В Тверской области разбился истребитель Су-30

«22 сентября в Тверской области при проведении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-30 Западного военного округа», ‒ говорится в сообщении. Экипаж самолета благополучно катапультировался, а после приземления летчики вышли на связь. Впоследствии их эвакуировали на аэродром базирования.