В Тверской области разбился истребитель Су-30
В Тверской области потерпел крушение истребитель Су-30, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
«22 сентября в Тверской области при проведении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-30 Западного военного округа», ‒ говорится в сообщении. Экипаж самолета благополучно катапультировался, а после приземления летчики вышли на связь. Впоследствии их эвакуировали на аэродром базирования.
«Самолет упал в лесистой местности, на земле разрушений нет», ‒ добавили в военном округе. Для установления причин и обстоятельств произошедшего на место крушения истребителя направлена комиссия Западного военного округа.
Су-30 ‒ российский двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+. Самолет эксплуатируется с 1992 г.